В Тернополе вспыхнул ресторан (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 24 июня, в Тернополе, на переулке Черновола, вспыхнул ресторан "Круговорот". Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Огонь успел распространиться на соседнее здание, для ликвидации пожара привлечено 7 единиц спецтехники.
24 июня в ДСНС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар в ресторане "Круговорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
Сейчас продолжается ликвидация. К тушению огня привлечены 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС.
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