В Днепре водитель сбил женщину-пешехода на переходе, после чего переехал пострадавшую три раза и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает издание "Информатор".

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Волгодонской. Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" протащил сбитую женщину по дороге на расстояние 20 метров, потом резко сдал назад и 2 раза ее переехал. После содеянного виновник скрылся с места аварии.

Отмечается, что пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, за ее жизнь борются медики. Позже полиция вскоре обнаружила автомобиль на другой улице, однако за ее рулем уже был другой человек, В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.

Читайте также, в Дарницком районе Киева автомобиль Toyota сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, следствию придется установить, кто именно двигался на красный свет и спровоцировал аварию.

Кроме того, в Виннице на пешеходном переходе произошел несчастный случай. Машина сбила семейную пару, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, по факту аварии открыто уголовное дело, однако водителя не задержали.

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