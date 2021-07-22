В настоящее время по городу курсирует 20 автомобилей/ фото: the-steppe.com

В китайском городе Шеньчжень начал работать сервис такси, работающих без водителя. В распоряжении автомобилей находятся 100 точек посадки и высадки. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".

Столь технологичный проект получил название DeepRoute. В настоящее время по городу курсирует 20 автомобилей, предоставляющих услуги на 200 километрах дорог. Также в маршрут беспилотных такси входят центры вакцинации от коронавируса и самые главные достопримечательности города.

Отмечается, что в бесплатном режиме пользоваться услугами беспилотных автомобилей такси смогут все граждане, старше 18 лет.

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Кроме того, беспилотный вертолет китайской разработки Сянъин-200 успешно завершил тестовые полеты, заявили в Шэньянском институте автоматизации Академии наук Китая, инженеры которого разрабатывали этот беспилотник. Новинка стала первым в стране крупным беспилотным вертолетом, прошедшим сертификацию.

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