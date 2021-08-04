23-летняя цыганка румынского происхождения Ривка Станеску занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая бабушка в мире. Она происходит из семьи, где девушек выдают замуж с детства, пишет u-news.com.ua.

Так, в возрасте двух лет, Станеску была обещана к браку ее отцом сыну успешного коммерсанта. Однако, когда девочке исполнилось 11 лет, она влюбилась в 13-летнего продавца ювелирного магазина, расположенного по соседству. Отец угрожал девочке позором, если влюбленные будут вместе, иначе семья жениха должна была вернуть его избранницу вместе с приданым.

Несмотря на угрозы отца, Ривка тайно вышла замуж за своего мужа, и уже в 12 родила первенца. Только после рождения дочери Марии и уплаты семьей жениха 500 тыс. румынских леев (более 120 тыс. гривен) отец принял зятя в семью.

Через год в семье Станеску также родился сын. А когда старшей дочери исполнилось 10 лет, она вышла замуж, а в 11 родила сына по имени Ион. Сейчас мать ходит в школу, а бабушка занимается воспитанием внука, которого кстати, уже обручили с 8-летней девочкой.

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