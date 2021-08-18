KIA готовит новое поколение внедорожников (видео) [ Редактировать ]
Источник: Автоцентр
Автогигант KIA готовится презентовать миру новое поколение компактных внедорожников. Новая серия несет имя Project X.
Название является техническим, чтобы сохранить интригу до самого официального анонса, который состоится в сентябре.
Однако инсайдеры уже успели раскрыть название новой линейки кроссоверов – KIA Seltos X-Line.
Южнокорейский бренд не раскрывает внешность внедорожной версии внедорожника, демонстрируя лишь небольшой тизер с намеками на его дизайн.
Но уже сейчас можно предположить, что основой для Project X будет концепт Seltos X-Line, дебютировавший в феврале 2020 на выставке в Дели.
От актуальной версии он отличается радиаторной решеткой с объемным рисунком, внедорожным обвесом, накладками на дверях, рейлингами на крыше и иным декором в салоне.
Все модели Seltos X-Line будут переднеприводными. В движение их будет приводить 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 115 л.с.
В качестве альтернативы предложат 1,4-литровый агрегат мощностью 140 л.с. Третий мотор – 1,5-литровый дизельный на 115 л.с.
В зависимости от двигателя кроссовер Kia получит традиционную шестиступенчатую механическую коробку передач, механическую iMT с автоматическим сцеплением, роботизированную КПП или вариатор.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Hyundai и Kia вышли из проекта по созданию электромобиля Apple. Также ранее тандем Lancia, Alfa Romeo и DS перешли на выпуск электромобилей.
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