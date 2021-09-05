В четырех регионах Украины ухудшилась ситуация с COVID [ Редактировать ]
Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:
- Киеве - 107;
- Луганской области - 135;
- Херсонской области - 85;
- Черновицкой области - 169.
В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.
Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.
Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 1379 новых случая коронавируса.
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