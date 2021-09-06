"Слуги народу" проанонсували плани на вересень [ Редактировать ]
Деолігархізація, податкові і кадрові зміни. Такі плани надрепів на кінець вересня проанонсували "Слуги народу". Вже за два тижні можлива відставка одразу кількох міністрів. Та прізвищ кандидатів на виліт - у партії не озвучили.
Давід Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
Фактично у нас є два тижні щоб в комітетах напрацювати рішення, щоб вони пішли до зали.
- Через два тижні, всі законопроекти ми будем розглядати через два тижні. - І відставки? - І відставки під кінець вересня.
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