Інтерактивне сяйво, яким оснащений Кит, змінюється залежно від стану повітря в Києві і не тільки.

У столиці з'явився медіа-пам'ятник із переробленого пластику. Київський Кит - це інтерактивна скульптура, що слідкує за довкіллям. У чому її унікальність - дізнавався Кирило Воронко.

Спершу прибрати, а потім творити. Саме із таким гаслом і створили - ось цього дванадцятиметрового Київського кита. Це найбільша інтерактивна скульптура в Україні...з пластикових відходів.

Та це не всі його корисні якості. Інтерактивне сяйво, яким оснащений Кит, змінюється залежно від стану повітря в Києві і не тільки.

Валерій Коршунов, автор проєкту "Київський Кит":

В ньому є інтерактивна підсвітка, яка у нас сконтактована в системі моніторінгу забруднення повітря у Києві, також вона адаптується від вологості, від температури і там різних параметрів. Там і від часу, і від дня тижню, такого плану. Вона всі ці дані перемішує, так сказати і показує інтерактивне.

Руслан Стрілець, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

В міндовкіллі працює сайт, який фактично відтворює дані біля цього кита. Вже зараз передають відповідні дані з постів моніторингу і ці дані сьогодні в тестовому режимі передаються на цей, скажімо, такий екран, який може побачити кожна людина, яка прийшла погуляти біля цього кита.

Створили такий арт-об’єкт більше ніж за пів року.

Валерій Коршунов, автор проєкту "Київський Кит":

Ми провели близько семи подій по збіру сміття по Києву. Там чистили річки, і Либідь, і Дніпро, і різні сквери. Весь цей пластик ми також сортували, мили і відправляли на скульптуру. І також ще 25 київських шкіл долучились до цього флешмобу, вони також нам здавали пластики, десь біля тонни здали.

Усього зібрали близько двох тонн. З них на саму скульптуру пішло 500 кілограмів. Пластиковий непотріб відправляли до Одеси. Там його переплавляли і повертали до Києва, де, власне, і виготовили кита. А саму інсталяцію, встановили на столичному ВДНГ, і не випадково.

Євген Мушкін, генеральний директор НК Експоцентр України ВДНГ:

Взагалі історично на ВДНГ завжди був величезний кит, його поставили декілька десятиліть тому. Він був частиною павільйону дари моря, що ось тут зараз знаходиться під реконструкцією.

Він був напів муляж. Тобто був там справжній скелет, а все інше було зроблено з штучних матеріалів, і коли Валерій звернувся до нас з такою ідеєю, я сказав - ну він має бути саме на ВДНГ, бо він історично тут був.

Тож Кит повертається на ВДНГ - і несе нові сенси. Автор проєкту вважає, що скульптура сприятиме формуванню навичок сортування та переробки сміття і створенню нової екологічної культури.