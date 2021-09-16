МЗС України: Росія повинна негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців [ Редактировать ]
Припинити тортури й переслідування та негайно звільнити незаконно затриманих українців. Так у вітчизняному МЗС відреагували на заяву російської ФСБ про начебто причетність нашого Міністерства оборони та кримських татар до організації диверсії на газопроводі в Криму. Ці твердження - в українському міністерстві назвали провокацією.
Олег Ніколенко, речник МЗС України:
Акція ФСБ РФ - це невдала спроба окупаційних репресивних органів приховати репресії проти кримсько-татарського населення. Вимагаємо від РФ негайно звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури та переслідування представників кримсько-татарського народу. Закликаємо світову спільноту долучитися до того, щоб звільнити з російських в'язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України.
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