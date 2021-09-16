Припинити тортури й переслідування та негайно звільнити незаконно затриманих українців. Так у вітчизняному МЗС відреагували на заяву російської ФСБ про начебто причетність нашого Міністерства оборони та кримських татар до організації диверсії на газопроводі в Криму. Ці твердження - в українському міністерстві назвали провокацією.

Олег Ніколенко, речник МЗС України: