На вибори до російської Держдуми закликають жителів окупованих Донбасу та Криму [ Редактировать ]
У Росії почалося голосування до Держдуми. Триватиме воно 3 дні - до неділі. Цього разу, окрім анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучили жителів окупованого Донбасу.
Півроку тому РФ розпочала там роздачу російських паспортів. Українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці до Ростова. За даними деяких ЗМІ, охочих їхати небагато - попри те, що росіяни організували майже тисячу додаткових автобусних рейсів та понад десяток залізничних.
У МЗС України закликали міжнародну спільноту не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях України, а також розширити санкції проти Росії.
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