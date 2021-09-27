Військові навчання в Україні роздратували Олександра Лукашенка. Особливо білоруський лідер розкритикував залучення до вишколу військових НАТО.

Лукашенко угледів у цих маневрах створення військових баз, де солдатів начебто цілеспрямовано навчають діяти проти Білорусі. Каже - тримає ситуацію на контролі разом з російським колегою. А от сам намір України долучитися до НАТО Лукашенко назвав "новим фронтом".

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):