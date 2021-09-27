Лукашенко розкритикував залучення до українського вишколу військових НАТО [ Редактировать ]
Військові навчання в Україні роздратували Олександра Лукашенка. Особливо білоруський лідер розкритикував залучення до вишколу військових НАТО.
Лукашенко угледів у цих маневрах створення військових баз, де солдатів начебто цілеспрямовано навчають діяти проти Білорусі. Каже - тримає ситуацію на контролі разом з російським колегою. А от сам намір України долучитися до НАТО Лукашенко назвав "новим фронтом".
Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):
Вы видите? Они туда в Украину тащат НАТОвские войска. Под видом учебных центров, они создают фактически базы. Базы Соедененные Штаты создают на Украине. Мы с президентом России, это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу. И договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия.
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