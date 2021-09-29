У Мінську агенти КДБ застрелили учасника антипрезидентського руху [ Редактировать ]
У Мінську агенти КДБ застрелили учасника антипрезидентського руху. Напередодні спецслужби влаштували рейд помешканнями активістів. Увірвалися у квартиру 31-річного програміста, де він жив з дружиною та дитиною. Чоловік почав відстрілюватися з мисливської рушниці й смертельно поранив силовика.
Його застрелили на місці. Змонтоване відео рейду з різних ракурсів поширила державна інформаційна агенція БЕЛТА. На кадрах видно, що двері у квартиру зламують люди в цивільному одязі без екіпірування.
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