У Мінську агенти КДБ застрелили учасника антипрезидентського руху. Напередодні спецслужби влаштували рейд помешканнями активістів. Увірвалися у квартиру 31-річного програміста, де він жив з дружиною та дитиною. Чоловік почав відстрілюватися з мисливської рушниці й смертельно поранив силовика.

Його застрелили на місці. Змонтоване відео рейду з різних ракурсів поширила державна інформаційна агенція БЕЛТА. На кадрах видно, що двері у квартиру зламують люди в цивільному одязі без екіпірування.