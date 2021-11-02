В среду, 3 ноября, на территории Украины будет наблюдаться густой туман, который продолжится в течение ночи и утра. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

Украинцев предупредили о том, что видимость ограничится 200-500 метрами, при этом будет наблюдаться 1 (желтый) уровень опасности.

Отмечается, что туманы будут наблюдаться в следующих областях:

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожской.

Ранее мы писали, что погода в Киеве резко изменилась. Было объявлено штормовое предупреждение, УкрГидрометцентр прогнозировал солнечную и теплую погоду, температура воздуха днем составляла +16+18, а ночью +9+11.

Кроме того, в субботу, 30 октября, территорию Украины окутал туман, в связи с чем будет сильно ограничена видимость на дорогах. Синоптики приняли решение ввести в стране 1 (желтый) уровень опасности, в Киеве туман продолжался в течение 24 часов.

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