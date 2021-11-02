Украину накроет густой туман: какие регионы под угрозой [ Редактировать ]
В среду, 3 ноября, на территории Украины будет наблюдаться густой туман, который продолжится в течение ночи и утра. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".
Украинцев предупредили о том, что видимость ограничится 200-500 метрами, при этом будет наблюдаться 1 (желтый) уровень опасности.
Отмечается, что туманы будут наблюдаться в следующих областях:
- Одесской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожской.
Ранее мы писали, что погода в Киеве резко изменилась. Было объявлено штормовое предупреждение, УкрГидрометцентр прогнозировал солнечную и теплую погоду, температура воздуха днем составляла +16+18, а ночью +9+11.
Кроме того, в субботу, 30 октября, территорию Украины окутал туман, в связи с чем будет сильно ограничена видимость на дорогах. Синоптики приняли решение ввести в стране 1 (желтый) уровень опасности, в Киеве туман продолжался в течение 24 часов.
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