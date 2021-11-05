Сегодня в Украине наблюдаются угрожающие тенденции, свидетельствующие о постепенном сворачивании демократии. Притеснения испытывает не только парламентская оппозиция, происходит наступление на свободу слова, дискриминируются права национальных меньшинств. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина на встрече с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая состоялась в парламенте.

Во время общения с Марией Пейчинович-Бурич Юлия Левочкина обратила внимание участников на тот факт, что парламентской оппозиции становится все труднее отстаивать интересы своих избирателей.

"Представителям ОП-ЗЖ сложно реализовать право законодательной инициативы, поскольку законопроекты, внесенные членами партии ОП-ЗЖ, крайне редко включаются в повестку дня Верховной Рады. Более того, члены Политсовета и представители ОП-ЗЖ подвергаются незаконным преследованиям из-за своей политической деятельности", - отметила оппозиционный депутат.

Что касается ситуации со свободой слова, то в Украине продолжаются атаки на журналистов, неправомерно применяются санкции к независимым медиа, происходят попытки из-за ревизии законодательства ввести ограничения на свободу слова, подчеркнула Юлия Левочкина.

Комментируя встречу журналистам, Юлия Левочкина отметила, что украинская демократия оказалась в серьезной опасности на фоне отсутствия политической воли в разрешении конфликта на Востоке Украины.

"Создается ощущение, что правящая власть повторяет ошибку предшественников, стараясь не урегулировать, а лишь заморозить конфликт на Донбассе. Системная работа в направлении политического урегулирования конфликта, принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями Нормандской четверки, пока не ведется. Из-за отсутствия политического урегулирования постоянно сохраняются риски обострений на линии разграничения", - подчеркнула Юлия Левочкина.

"Все эти негативные процессы не способствуют плюралистическому политическому, правому, а также медийному полям и являются серьезным вызовом для демократического будущего Украины. Поэтому крайне важно проведение встреч с высокопоставленными должностными лицами Совета Европы и активное сотрудничество с его структурными органами", - резюмировала Юлия Левочкина.