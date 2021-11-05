Юлия Левочкина приняла участие во встрече с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич [ Редактировать ]
Сегодня в Украине наблюдаются угрожающие тенденции, свидетельствующие о постепенном сворачивании демократии. Притеснения испытывает не только парламентская оппозиция, происходит наступление на свободу слова, дискриминируются права национальных меньшинств. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина на встрече с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая состоялась в парламенте.
Во время общения с Марией Пейчинович-Бурич Юлия Левочкина обратила внимание участников на тот факт, что парламентской оппозиции становится все труднее отстаивать интересы своих избирателей.
"Представителям ОП-ЗЖ сложно реализовать право законодательной инициативы, поскольку законопроекты, внесенные членами партии ОП-ЗЖ, крайне редко включаются в повестку дня Верховной Рады. Более того, члены Политсовета и представители ОП-ЗЖ подвергаются незаконным преследованиям из-за своей политической деятельности", - отметила оппозиционный депутат.
Что касается ситуации со свободой слова, то в Украине продолжаются атаки на журналистов, неправомерно применяются санкции к независимым медиа, происходят попытки из-за ревизии законодательства ввести ограничения на свободу слова, подчеркнула Юлия Левочкина.
Комментируя встречу журналистам, Юлия Левочкина отметила, что украинская демократия оказалась в серьезной опасности на фоне отсутствия политической воли в разрешении конфликта на Востоке Украины.
"Создается ощущение, что правящая власть повторяет ошибку предшественников, стараясь не урегулировать, а лишь заморозить конфликт на Донбассе. Системная работа в направлении политического урегулирования конфликта, принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями Нормандской четверки, пока не ведется. Из-за отсутствия политического урегулирования постоянно сохраняются риски обострений на линии разграничения", - подчеркнула Юлия Левочкина.
"Все эти негативные процессы не способствуют плюралистическому политическому, правому, а также медийному полям и являются серьезным вызовом для демократического будущего Украины. Поэтому крайне важно проведение встреч с высокопоставленными должностными лицами Совета Европы и активное сотрудничество с его структурными органами", - резюмировала Юлия Левочкина.
по теме
Подавляющее большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении
Заявление партии к Международному дню прекращения безнаказанности преступлений против журналистов
Сегодня мы наблюдаем новый виток пандемии, который на фоне предыдущих определенно будет более тяжелым испытанием для украинских граждан
В 2022 году борьба с эпидемией будет снова провалена
Власть провалила подготовку к очередной волне коронавируса, время летней "передышки" было потрачено впустую и медицинской системе вновь грозит коллапс