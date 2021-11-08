Правительство провалило борьбу с эпидемий коронавируса по всем фронтам, включая организацию процесса вакцинации. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

По словам политика, несмотря на то, что о появлении нового штамма коронавируса специалисты предупреждали еще полгода назад, в Украине так ничего не было сделано для того, чтобы обезопасить людей и подготовить медучреждения к проведению кампании по вакцинации в условиях карантинных ограничений.

"Власть отчитывается об успехах в борьбе с коронавирусом, однако все это происходит лишь в их диджитал мире. А в реальности мы имеем катастрофу. Людей пускают по кругу каких-то записей онлайн и в поликлиниках, заставляют стоять в бесконечных очередях, несмотря на запись. Потом отдельно возвращаться к врачам за сертификатами и печатями. После всех этих усилий оказывается, что одни требования отменяются, другие вводятся. Людей снова заставляют то переустанавливать программы, то брать очередные справки. И все это даже в "красных зонах", где без справки они не могут проехать в транспорте", - отметил Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что иногда ситуация доходит до абсурда, когда доступ к зданию с пунктом вакцинации разрешают только вакцинированным.

По словам Юрия Бойко, это связано с тем, что у власти полностью отсутствует системность в решении задач, в том числе в здравоохранении. Медицинская система на грани коллапса, а власть не занимается решением реальных проблем.

"Последствия так называемой реформы Ульяны Супрун и непрофессионализм нынешней власти добивают систему здравоохранения", - добавил политик.

"ОП-ЗЖ выступает за отставку всего Кабмина в полном составе, а не только отдельных министров. В правительстве должны работать профессионалы, которые знают и понимают, как во время пандемии сделать жизнь простых людей безопасной и вывести страну из кризиса", - резюмировал Юрий Бойко.