В Черновицкой области ученики возвращаются за парты [ Редактировать ]
В Черновицкой области возобновляется очное обучение. Ученики смогут вернуться за парты с понедельника. Такое решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Очная учеба возобновляется 15 ноября.
"С понедельника в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры", - говорится в решении комиссии.
Отметим, Черновицкая область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Отметим, по состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).
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