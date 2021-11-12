Кабріолет Playboy виставили на продаж [ Редактировать ]
Кабріолет Playboy, який дав ім'я відомому чоловічому журналу, виставили на продаж. Автомобіль 1948 року випуску. На той час його ціна стартувала з тисячі доларів, що нині еквівалентно 11 тисячам. Тепер - торги за таку машину розпочинатимуться з 60 тисяч доларів. Автомобіль Playboy - це одна із перших моделей кабріолетів із жорстким дахом. До наших часів таких збереглося менше ніж пів сотні.
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