Кабріолет Playboy, який дав ім'я відомому чоловічому журналу, виставили на продаж. Автомобіль 1948 року випуску. На той час його ціна стартувала з тисячі доларів, що нині еквівалентно 11 тисячам. Тепер - торги за таку машину розпочинатимуться з 60 тисяч доларів. Автомобіль Playboy - це одна із перших моделей кабріолетів із жорстким дахом. До наших часів таких збереглося менше ніж пів сотні.