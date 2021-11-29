В Киеве 29 ноября проходит церемония прощания с бывшим мэром города Александром Омельченко.

Церемония началась ровно в 10:00. Она проходит с соблюдением коронавирусных ограничений "красной зоны": на входе в помещение КГГА проверяют наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

Одним из первых пришел проститься действующий мэр Киева Виталий Кличко. Глава столицы в своей речи высказал соболезнования родным и близким Омельченко.

Прощание продлится до 13:00. Омельченко похоронят на Байковом кладбище.

Напомним, Александр Омельченко был госпитализирован с COVID-19 в тяжелом состоянии 18 ноября, о его смерти сообщил Виталий Кличко 25 ноября. Соболезнования по случаю смерти экс-мэр Киева выразили многие украинские политики и общественные деятели.

Александр Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года. Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.

Омельченко является Героем Украины, кавалером ордена ІІІ степени Князя Ярослава Мудрого, заслуженным строителем Украины, почетным гражданином Киева.

Напомним, недавно на 89 году жизни умер экс-народный депутат Украины Ефим Звягильский. Причиной смерти политика стали осложнения в результате инфицирования коронавирусной инфекцией.

Кроме того, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

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