Обмеження для старих авто з дизельним двигуном запроваджують у Брюсселі [ Редактировать ]
Обмеження для старих авто з дизельним двигуном запроваджують у Брюсселі. Новий закон набере чинності вже першого січня. Відтоді в так званій зоні з низьким рівнем викидів заборонять їздити машинам із дизельним двигуном стандарту Євро-4. Фактично обмеження пошириться на 19 комун. Під заборону підпадають понад 76 тисяч транспортних засобів, яким 11 років і більше. Серед них легкові автомобілі, фургони, автобуси та мікроавтобуси.
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