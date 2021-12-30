Во Львовской области 17-летний подросток на автомобиле въехал в маршрутку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшная авария произошла вечером 29 декабря на улице Львовской в Червонограде. Подросток не справился с управлением авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадала 41-летняя пассажирка автобуса и сам подросток. Они были госпитализированы.

Отмечается, что у подростка не было водительского удостоверения. По данному факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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Кроме того, во Львовской области автобус с пассажирами застрял на дороге из-за сильного снегопада. Происшествие случилось ночью в селе Грушев, которое находится в Яворивском районе, спасатели отбуксировали автобус, после чего он продолжил движение по запланированному маршруту.