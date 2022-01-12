В населенном пункте Мирное, который находится в Киевской области, на автодороге Н-08 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись автомобиль и самосвал. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, местный водитель самосвала "КАМАЗ" не предоставил предпочтение в движении легковом авто Volkswagen Passat. Вследствие столкновения 36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

Отмечается, что сотрудниками следственного управления полиции Киевской оласти возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Читайте также, в Одессе во вторник, 11 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Есть сведения, что погибший водитель был пьян, инцидент произошел на выезде из города в районе "Севертранса", тягач Renault снес электрическую опору.

Кроме того, в Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП, в ходе которого "лоб в лоб" столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Страшный инцидент произошел утром в Коломыйском районе, вследствие аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

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