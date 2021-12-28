Под Ивано-Франковском произошло смертельная "лобовая" авария [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП, в ходе которого "лоб в лоб" столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Страшный инцидент произошел утром в Коломыйском районе. По предварительным данным, на участке автодороги Н-10 сообщением Стрый-Черновцы-Мамалыга, между населенными пунктами Снятын и Будилов, 24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения, где не смог избежать столкновения с Mercedes-Benz Vito.
Отмечается, что вследствие аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте, при этом двое людей из микроавтобуса были госпитализированы в медучреждения с травмами различной степени тяжести. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Читайте также, Audi A6, в которой ехала многодетная семья, занесло и она выехала на встречную полосу, где протаранил микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате столкновения погибли двое детей - 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года.
Кроме того, в Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажиром столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Авария произошла в 26 декабря в 20:30 на 35 км автодороги "Одесса-Николаев".
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