Ночь с 12 на 13 января будет самой холодной в году. Местами столбики термометров опустятся до -24. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко Facebook.

Ночью на большей территории Украины ожидается от -11 до -19, на севере и северо-востоке местами от -18 до -24. При этом уже днем 13 января в большинстве областей прогнозируется от -4 до -9, а на западе страны вообще до +2. Потепление охватит всю Украину уже в пятницу, 14 января.

12 января снег ожидается в Карпатах, местами на севере и в центральной части страны. В Киеве завтра ночью от -15 до -19, днем ​​от -2 до -4 и сильный ветер.

Читайте также, на Рождество и на выходных, 8-9 января, в Украину пришло незначительное похолодание с морозами. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, ночью на западе страны 1-6° мороза, в Крыму ночью и днем 2-7° тепла.

Кроме того, в январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается в пределах 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в январе - 23-39,9 градусов мороза.

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