На всей территории Украины с воскресенья, 9 января, будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такая погода может привести к нарушению движения транспорта. Помимо этого до 10 января в реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. В Укргидрометцентре обещают похолодание до -12 градусов.

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине, утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности, желтый.

Читайте также, на Рождество и на выходных, 8-9 января, в Украину пришло незначительное похолодание с морозами.Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, ночью на западе страны 1-6° мороза, в Крыму ночью и днем 2-7° тепла.

Кроме того, в январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается в пределах 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла .Абсолютный минимум температуры воздуха в январе - 23-39,9 градусов мороза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.