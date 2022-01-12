Старый Новый год: главные приметы праздника [ Редактировать ]
В ночь с 13 на 14 января в Украине будут отмечать Старый Новый год. В этот день издавна существует много примет, которые люди передают из поколения в поколение. Давайте разберемся, во что верят украинцы в этот день.
Приметы на Старый Новый год:
- Ребенок, рожденный на Маланку, будет видеть будущее;
- Если ночь с 13 на 14 января тихая и ясная, то год будет счастливым, а в лесу много ягод;
- Ночь с 13 на 14 - волшебная, поэтому стоит загадать любое желание, и оно обязательно сбудется;
- Если на Маланку солнце взойдет высоко, в течение всего года будет обильный урожай;
- Если на Маланку иней обильно покрывает все деревья, следует ожидать хорошего урожая меда и зерна;
- Туман этой ночью указывает на изобильный урожай;
- А вьюга сулит хороший урожай орехов
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