Компанія Space X відправляє на орбіту український супутник [ Редактировать ]
Україна після десятирічної перерви повертається у Космос. Компанія Space X відправляє на орбіту вітчизняний супутник "Січ-2-30". Запуск відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Зараз ми маємо змогу стежити за процесом на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Якщо усе йтиме за планом, то відокремлення спутника від ракети і його вихід на орбіту відбудеться о 18:50 за Києвом, а о 20:15 апарат пролетить над Україною.
Востаннє український супутник виводили у навколоземний простір влітку 2011, але за рік з ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату, у перспективі, допоможе заощаджувати чималі кошти. Адже зараз Україна має купувати багато даних з космосу, які потрібні і військовим, і цивільним відомствам
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Увечері компанія Space X відправить на орбіту вітчизняний супутник "Січ-2-30". Запуск запланований з мису Канаверал у штаті Флорида - на 17:30 за київським часом.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки космодрома Вэньчан
Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань