Ближайших помощники Папы Римского заразились коронавирусом [ Редактировать ]
У ближайших помощников Папы Франциска обнаружили коронавирус. Об этом сообщает The Guardian.
Болезнь подтвердилась у госсекретаря Ватикана и его заместителя.
- У кардинала Пьетро Паролина, который является государственным секретарем Святого Престола, симптомы "очень легкие".
- У архиепископа Эдгара Пенья Парра симптомы отсутствуют.
Об их последнем контакте с Папой Римским не сообщают.
Кроме того, неясно, получил ли Франциск повторную прививку, которую сделали его предшественнику, почетному папе Бенедикту XVI.
Это первые подтвержденные случаи COVID на столь высоком уровне в иерархии Ватикана с начала пандемии.
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Кроме того, в 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Архиепископ Мечислав в ответ на вопрос журналиста о том, надеется ли Украина на визит понтифика, точная дата судьбоносного визита пока неизвестна.
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