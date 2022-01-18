У ближайших помощников Папы Франциска обнаружили коронавирус. Об этом сообщает The Guardian.

Болезнь подтвердилась у госсекретаря Ватикана и его заместителя.

У кардинала Пьетро Паролина, который является государственным секретарем Святого Престола, симптомы "очень легкие".

У архиепископа Эдгара Пенья Парра симптомы отсутствуют.

Об их последнем контакте с Папой Римским не сообщают.

Кроме того, неясно, получил ли Франциск повторную прививку, которую сделали его предшественнику, почетному папе Бенедикту XVI.

Это первые подтвержденные случаи COVID на столь высоком уровне в иерархии Ватикана с начала пандемии.

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Кроме того, в 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Архиепископ Мечислав в ответ на вопрос журналиста о том, надеется ли Украина на визит понтифика, точная дата судьбоносного визита пока неизвестна.

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