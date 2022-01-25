Рада увеличила лимит на посылки из-за границы до 150 евро [ Редактировать ]
Источник: Нова Пошта
Верховная Рада Украины сделала более доступными заказы из зарубежных интернет-магазинов. Народные депутаты приняли два законопроекта, предусматривающих увеличение необлагаемой налогом суммы заказа со 100 евро до 150 евро.
Законопроекты №4278 и №4279 устанавливают, что при получении из зарубежного интернет-магазина заказа стоимостью до 150 евро включительно, он не облагается налогом. Налог (10%) уплачивается только с суммы, превышающей этот показатель. То есть если заказ стоит 160 евро, налог нужно уплатить с 10 евро.
Ответственными за начисление и уплату налога определены операторы почтовой связи. В то же время, есть возможность отсрочки уплаты НДС на 30 дней.
В Верховной Раде считают, что увеличение беспошлинного лимита на международные отправления будет способствовать росту объемов импортных отправлений в Украину, увеличит доход международных почтовых и экспресс-перевозчиков и уменьшит объем серых схем ввоза товаров через границу.
Напомним, что налог на посылки стоимостью более 100 евро вступил в силу 1 июля 2019 года. Если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель должен заплатить НДС. Ранее этот порог составлял 150 евро и сейчас его вернули.
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