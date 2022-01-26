Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна разрабатывает законопроект по усилению санкций против Кремля в случае нового российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Она не исключила, что они могут коснуться и президента России Владимира Путина.

Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим жестче, чтобы мы могли охватить (санкциями - ред.) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней.

На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Путина она ответила:

Мы ничего не исключаем.

Как сообщали "Подробности", сенаторы США от Демократической партии представили законопроект, устанавливающий санкции против России в случае вторжения в Украину, которые "причинят огромные затраты для российской экономики".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.