В заброшенном здании в Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов нашли 14 пустых магазинов, разгрузку, а также другие вещи, которые мог оставить подозреваемый в расстреле сослуживцев военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

После задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории. Они были найдены на расстоянии 500 метров от места задержания парня.

На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР.

Напомним, ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке, Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

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