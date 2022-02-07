В Днепре на шестом этаже спасли стоявшего у открытого окна квартиры ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского Амур-Нижнеднепровского района города Днепр, ребенок находился на подоконнике открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки, и мог упасть.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что мальчик в возрасте шести лет находится на подоконнике открытого окна помещения кухни. Ребенок самостоятельно открывал окно, выглядывал из него и снова закрывал. Такие действия производил с периодичностью ориентировочно 1 минута. От падения отделяла москитная сетка и одно неверное движение.

Спасатели с помощью автолестницы осторожно поднялись к мальчику, зашли в квартиру через балкон и предоставили доступ в дом работникам полиции.

При этом мать ребенка находилась внутри дома, но крепко спала.

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