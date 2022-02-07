Мать едва не проспала смерть ребенка: в Днепре спасли 6-летнего мальчика [ Редактировать ]
В Днепре на шестом этаже спасли стоявшего у открытого окна квартиры ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского Амур-Нижнеднепровского района города Днепр, ребенок находился на подоконнике открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки, и мог упасть.
По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что мальчик в возрасте шести лет находится на подоконнике открытого окна помещения кухни. Ребенок самостоятельно открывал окно, выглядывал из него и снова закрывал. Такие действия производил с периодичностью ориентировочно 1 минута. От падения отделяла москитная сетка и одно неверное движение.
Спасатели с помощью автолестницы осторожно поднялись к мальчику, зашли в квартиру через балкон и предоставили доступ в дом работникам полиции.
При этом мать ребенка находилась внутри дома, но крепко спала.
Как ранее сообщали, что в городе Теребовля Тернопольской области. 81-летняя женщина выпала с пятого этажа и застряла в веревках для сушки белья этажом ниже.
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