Дмитрий Дубилет подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank [ Редактировать ]
После появившейся информации о предстоящем судебном разбирательстве и возможном аресте активов Дмитрия Дубилета в международных судах, последний сегодня на своей ФБ странице опубликовал по его мнению информацию, что против него ведется информационная кампания.
В обращении Дмитрий Дубилет не предоставил ни одного существенного доказательства о юридической чистоте своих проектов, какие либо патенты или права на интеллектуальную собственность, ограничившись ссылкой на заявление Тигипко об отсутствии претензий. При этом Сергей Тигипко и его банк Универсал не имеют интеллектуальных прав на Монобанк, а являются партнерами, соответственно не имеют право вообще предъявлять какие либо претензии.
Как утверждает и признает сам Дмитрий Дубилет Монобанк создавался совместно с партнерами, а не лично им. Но спустя какое то время он создал проект сам с нуля, при этом утверждая, что не использовал ни строчки програмного кода Монобанка, подобное заявление с его стороны лишний раз подтверждает, что доступ к програмному коду все таки у него был.
"Я не взял ни строчки кода из монобанка. Я не нанимал ни одного сотрудника из моно. При этом, конечно, базовые продукты и сервисы - карты, платежи, выписка и многое другое - у нас совпадает с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Революта и Monzo до monobank и Sportbank", - пишет он.
"Что дальше?", - задал вопрос Дмитрий Дубилет и ответил, что готов общаться с Монобанком по данной вопросу, тем самым фактически подтвердил, что вопросы для обсуждения есть.
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