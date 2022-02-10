В Антарктиде, на украинской станции "Академик Вернадский", зарегистрирован температурный рекорд - 12,7 градусов тепла. Об этом свидетельствует публикация Национального антарктического научного центра в Facebook.

Отметим, что это на 1 градус выше рекордного уровня 1985 года. Аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, который расположен севернее "Вернадского".

Ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

Атмосферная река - это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Эффект "горного фена" - это сильный теплый ветер с гор. Когда на станции был зарегистрирован температурный рекорд, сила ветра была довольно высокая - 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет влагу и нагревается). Поскольку вследствие усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов в дальнейшем будет усиливаться.

Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата.

Читайте также, украинцы покорили самую высокую точку в Антарктиде, гору Винсон, высотой почти 5 километров. В экспедиции были 10 человек, данная экспедиция была самой массовой, ранее эту вершину смогли покорить лишь семь украинцев.

Кроме того, на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде отправилась 26-ая украинская экспедиция. Чтобы заменить дизельное хозяйство, сначала полярникам предстоит обустроить новые железобетонные конструкции, рассчитанные на длительные морозы и высокую влажность.

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