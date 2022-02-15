Влада контролює безпекову ситуацію в країні, а українське військо має сучасне озброєння та бойовий дух для того, щоб чинити запеклий опір вторгненню. Таке заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу. 16 лютого глава держави запровадив у країні День єднання. Цього дня в українських містах о 10 ранку виконають державний гімн і урочисто піднімуть український стяг.

Володимир Зеленський, президент України:

З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому - збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному - обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.

Також під час звернення глава держави повідомив, що виплати військовослужбовців ЗСУ з 1 березня зростуть на 30%. Крім того, на 20% підвищать грошове забезпечення прикордонників і нацгвардійців.