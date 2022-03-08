В Генштабе рассказали о денежных вознаграждениях бойцам [ Редактировать ]
В Украине каждому военному, который принимает участие в боях с российскими оккупантами и помогает сдерживать вооруженную агрессию, увеличивают размер дополнительного денежного вознаграждения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сумма вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.
Это касается всех категорий военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, уточнили в Генштабе.
Семьям погибших в этой войне украинских военнослужащих выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Она распределяется равными долями на всех получателей.
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