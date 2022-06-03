Українцям дадуть по 2,4 тисяч доларів: кому Канада виплатить гроші [ Редагувати ]
Уряд Канади надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до країни після вторгнення росії до України. Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.
- Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів (2,4 тисячі доларів США),
- Діти до 17 років можуть розраховувати на 1,5 тисячі канадських доларів (1,2 тисячі доларів США).
На фінансову допомогу можуть розраховувати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозвілом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).
Заявку на отримання виплати можна подати онлайн на веб-сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.
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