Уряд Канади надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до країни після вторгнення росії до України. Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів (2,4 тисячі доларів США),

українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів (2,4 тисячі доларів США), Діти до 17 років можуть розраховувати на 1,5 тисячі канадських доларів (1,2 тисячі доларів США).

На фінансову допомогу можуть розраховувати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозвілом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Заявку на отримання виплати можна подати онлайн на веб-сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.