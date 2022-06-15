Подати декларацію платника єдиного податку 2% і сплатити його можна і в "Дії". Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3 групи із застосуванням спеціальної ставки 2%.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

Для подачі декларації потрібно:

авторизуватись у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Декларація платника єдиного податку 2%" за відповідний місяць;

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірити контактні дані та декларацію (за потреби - відкоригувати);

підписати її Дія.Підписом та надіслати.

Для сплати податку необхідно:

авторизуватися у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Сплата єдиного податку 2%" за відповідний місяць;

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірити розраховану суму податку до сплати;

обрати спосіб оплати та сплатити.

Зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, перевірити можна у "Розрахунках з бюджетом".

Нагадаємо, що декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України.

Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.