У "Дії" з'явилася нова важлива послуга: як нею скористатися [ Редагувати ]
Подати декларацію платника єдиного податку 2% і сплатити його можна і в "Дії". Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3 групи із застосуванням спеціальної ставки 2%.
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).
Для подачі декларації потрібно:
- авторизуватись у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Декларація платника єдиного податку 2%" за відповідний місяць;
- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;
- перевірити контактні дані та декларацію (за потреби - відкоригувати);
- підписати її Дія.Підписом та надіслати.
Для сплати податку необхідно:
- авторизуватися у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Сплата єдиного податку 2%" за відповідний місяць;
- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірити розраховану суму податку до сплати;
- обрати спосіб оплати та сплатити.
Зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, перевірити можна у "Розрахунках з бюджетом".
Нагадаємо, що декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України.
Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.
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