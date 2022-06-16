Coca-Cola припиняє випуск і продаж напоїв у росії [ Редагувати ]
Компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) - дистриб'ютор Coca-Cola в росії - оголосила, що більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola та інші напої бренду в рф, повідомляє Reuters.
У заяві йдеться, що всі клієнти дистриб'ютора в росії зараз перебувають у процесі спустошення запасів напоїв. Щойно запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії".
У росії Coca-Cola HBC крім Coca-Cola та її підвидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent та іншу продукцію.
10-ма російськими заводами Coca-Cola (Москва, Московська область (два заводи), Санкт-Петербург, Самара, Єкатеринбург, Ростовська область, Новосибірськ, Красноярськ і Владивосток) з виробництва безалкогольних напоїв і соків володіє місцевий боттлер Coca-Cola Hellenic Bottling Company.
The Coca-Cola Company немає прямого виробництва в росії, а регіональний офіс компанії займається лише маркетингом.
8 березня Coca-Cola повідомила, що зупиняє роботу в росії через російське вторгнення до України. Компанія припинила постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку. І підняла ціни на свою продукцію в рф на 15-30%.
Нагадаємо, що московський завод "Очаково" вже почав випускати підробки напоїв Coca-Cola, Fanta і Sprite. Фальсифікат отримав назви CoolCola, Fancy і Street.
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