Доброволець США загинув під час боїв в Україні [ Редагувати ]
Під час бойових дій в Україні 15 травня загинув громадянин США Стівен Забельські. Про це повідомляє The Washington Post.
Некролог, який знайшли, було написано членами сім'ї 52-річного американця. Держдеп підтвердив виданню цю інформацію.
Забельскі став щонайменше другим американцем, загиблим в Україні на війні.
Джерело газети в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок з сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу". При цьому дипломат не став повідомляти більш детальну інформацію "з поваги до сім'ї в цей важкий час".
Забельскі міг бути ветераном Сухопутних військ США.
В кінці квітня повідомлялося про загибель в Україні американського громадянина Уіллі Джозефа Кенсела.
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