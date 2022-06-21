Під час бойових дій в Україні 15 травня загинув громадянин США Стівен Забельські. Про це повідомляє The Washington Post.

Некролог, який знайшли, було написано членами сім'ї 52-річного американця. Держдеп підтвердив виданню цю інформацію.

Забельскі став щонайменше другим американцем, загиблим в Україні на війні.

Джерело газети в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок з сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу". При цьому дипломат не став повідомляти більш детальну інформацію "з поваги до сім'ї в цей важкий час".

Забельскі міг бути ветераном Сухопутних військ США.

В кінці квітня повідомлялося про загибель в Україні американського громадянина Уіллі Джозефа Кенсела.