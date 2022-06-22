В Харківській області від мінометного обстрілу загинуло 5 жінок [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.
Про це повідомляє очільник Ізюмської райадміністрації Степан Масельський в інтерв'ю "Суспільному".
"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому, близько 13:30", - сказав Масельський.
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