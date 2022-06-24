Жителям окупованого Маріуполя дозволили виїхати до України на автомобілях [ Редагувати ]
Жителям окупованого Маріуполя загарбники дозволили виїжджати на приватних автомобілях у напрямку територій, які контролюються Україною. Про це повідомив радник Маріуполя Петро Андрющенко.
Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали.
З поганого, такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливістю. Евакуюйтесь поки є "віконце".
У Маріуполі склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Мешканці проводять дні в пошуках їжі, води та ліків.
Нагадаємо, що у Кропивницькому відкрився Центр для вимушених переселенців з Маріуполя.
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