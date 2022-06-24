Жителям окупованого Маріуполя загарбники дозволили виїжджати на приватних автомобілях у напрямку територій, які контролюються Україною. Про це повідомив радник Маріуполя Петро Андрющенко.

Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали.

З поганого, такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливістю. Евакуюйтесь поки є "віконце".