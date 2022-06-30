Половина російських ракет, які вона застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів. Через недостатньо високу точність цих ракет страждає цивільне населення. Про це повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

Цілями противника залишаються військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури та промисловості, транспортні мережі. У той же час, внаслідок невибіркового ураження істотних втрат несе цивільне населення і цивільні об'єкти.

Громов зазначив, що тільки за останній тиждень цивільна інфраструктура ставала об'єктом ураження 68 разів.