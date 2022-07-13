США успішно випробували гіперзвукову ракету - Sky News [ Редагувати ]
Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету. Про це, повідомляє Sky News.
Згідно з джерелами телеканалу, 12 липня американська армія успішно випробувала свою ракету-носій швидкого реагування повітряного базування (ARRW) біля узбережжя Каліфорнії.
"Гіперзвуковими" називають ракети, які розвивають швидкість, яка мінімум у 5 разів перевищує швидкість звуку (335 м/сек - ред.), тобто понад 6100 км/год. Вони вважаються високо маневровими та здатні працювати на різних висотах.
Повідомлення про успішне випробування гіперзвукової ракети з'явилося на тлі побоювань, що Росія та Китай просунулися далі у розробці власних гіперзвукових ракет.
Нагадаємо, що наприкінці вересня 2021 року КНДР провела успішне випробування гіперзвукової ракети.
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