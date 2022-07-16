ЗСУ парами вертольотів і штурмовими літаками завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

В результаті ударів окупанти втратили 18 солдатів, самохідну гаубицю "Гвоздика", шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.