Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів окупантів - ОК "Південь" [ Редагувати ]
ЗСУ парами вертольотів і штурмовими літаками завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
В результаті ударів окупанти втратили 18 солдатів, самохідну гаубицю "Гвоздика", шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.
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