НБУ оголосив збирання монет для підтримки ЗСУ [ Редагувати ]
Національний банк України почав благодійну акцію "Смілива гривня". Впродовж наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень для потреб Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму понад 5 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях.
Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.
Акція "Смілива гривня" - це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть, якщо він становитиме лише 10 копійок. Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків - Ощадбанку та ПУМБу. Здавайте монети в банки, а ми відправимо їх на фронт.
З 1 серпня до 31 жовтня 2022 року кожен громадянин зможе долучитися до акції, зібрати монети та принести їх до відділень АТ "Ощадбанк" та АТ "ПУМБ" - не лише в Києві, але майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи.
Нагадаємо, що 21 липня НБУ на 25% знизив офіційний курс гривні до долара - до 36,57 грн/дол. США.
по темі
Щоденні втрати України на війні становлять 30 людей на день вбитими та 250 пораненими. У травні та червні Україна щодня втрачала від 100 до 200 захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal
З 21 липня Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні
Сухопутної загрози Києву наразі немає, Росія не зможе різко перенести бойові дії під українську столицю. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк
Втрати України у війні з Росією та інформація про кількість загиблих є державною таємницею. Про це під час брифінгу заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр
Під час вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували командира волгоградської 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії полковника Олексія Горобця