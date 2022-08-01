Національний банк України почав благодійну акцію "Смілива гривня". Впродовж наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень для потреб Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму понад 5 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях.

Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

Акція "Смілива гривня" - це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть, якщо він становитиме лише 10 копійок. Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків - Ощадбанку та ПУМБу. Здавайте монети в банки, а ми відправимо їх на фронт.

З 1 серпня до 31 жовтня 2022 року кожен громадянин зможе долучитися до акції, зібрати монети та принести їх до відділень АТ "Ощадбанк" та АТ "ПУМБ" - не лише в Києві, але майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи.

Нагадаємо, що 21 липня НБУ на 25% знизив офіційний курс гривні до долара - до 36,57 грн/дол. США.