У лікарнях Маріуполя фіксується надвисока смертність пацієнтів через брак ліків і медпрацівників. Про це повідомляється у Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

Медицина. Фактично в лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна (ватажок "ДНР" - ред.) фірмам, частково - Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка.

За словами Андрющенка, щоб надати російським військовим "нормальні" умови простих людей розміщують по коридорах. Через брак персоналу - фактично кидають на самоті. Звідси і надвисока смертність.