"В Маріуполі окупанти готують самосуд над українськими військовими" - міськрада [ Редагувати ]
Окупанти готують самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Про це повідомляється у Telegram Маріупольської міської ради.
Розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії.
Так, окупанти розташували на сцені маріупольської камерної філармонії тюремні клітки. З 20 мм діаметром арматури.
В міськраді зазначаються, що окупанти готують самосуд над українськими військовими у вересні.
Окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та "Червоного Хреста" втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими.
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