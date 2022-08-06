Окупанти готують самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Про це повідомляється у Telegram Маріупольської міської ради.

Розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії.

Так, окупанти розташували на сцені маріупольської камерної філармонії тюремні клітки. З 20 мм діаметром арматури.

В міськраді зазначаються, що окупанти готують самосуд над українськими військовими у вересні.