У Харкові ракетним ударом зруйнувано басейн і боксерський клуб спорткомплексу "Локомотив" (фото) [ Редагувати ]
Російські війська вдарили ракетами С-300 по спортивному комплексу "Локомотив" імені Кірпи в Холодногірському районі Харкова. Знищено басейн і боксерський клуб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Холодногірському районі.
Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" - чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор.
На "Локомотиві" знищені басейн і сучасний боксерський клуб, який відкрили лише в лютому цього року.
Нагадаємо, що зранку 30 серпня російська артилерія вдарила по центру Харкова, у місті почалася пожежа. Загинуло 5 людей, 7 поранено.
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Напередодні росіяни запустили по місту ракети С-300. Дві такі - влучили в середмістя. Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, який щойно відреставрували. Руйнувань зазнала також одна з міських шкіл. Більше про наслідки обстрілу дивіться у матеріалі Світлани Шекери.
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