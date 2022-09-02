Російські війська вдарили ракетами С-300 по спортивному комплексу "Локомотив" імені Кірпи в Холодногірському районі Харкова. Знищено басейн і боксерський клуб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Холодногірському районі. Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" - чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор.

На "Локомотиві" знищені басейн і сучасний боксерський клуб, який відкрили лише в лютому цього року.

Нагадаємо, що зранку 30 серпня російська артилерія вдарила по центру Харкова, у місті почалася пожежа. Загинуло 5 людей, 7 поранено.