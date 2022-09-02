У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: lb.ua
У п'ятницю, 2 вересня, у Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу у Харківській області не оголошували.
Наразі немає офіційних повідомлень про причини вибухів.
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