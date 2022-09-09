У п'ятницю, 9 вересня, з'явилася офіційна інформація про те, що ЗСУ звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України в Facebook.

Захисники підняли український прапор у населеному пункті.

Харківщина. Волохів Яр - наш. Слава Україні!

Зазначимо, що раніше в мережі вже ширилися неофіційні повідомлення про звільнення населеного пункту. Також про це писав і радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Вже сьогодні це підтвердили і українські військові.