ЗСУ звільнили Волохів Яр в Харківській області (відео) [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 вересня, з'явилася офіційна інформація про те, що ЗСУ звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України в Facebook.
Захисники підняли український прапор у населеному пункті.
Харківщина. Волохів Яр - наш. Слава Україні!
Зазначимо, що раніше в мережі вже ширилися неофіційні повідомлення про звільнення населеного пункту. Також про це писав і радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Вже сьогодні це підтвердили і українські військові.
по темі
У п'ятницю, 9 вересня, жителі Харкова повідомляють про серію звуків вибухів
Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма
У вівторок вранці, 6 вересня, в Харкові прогримів вибух
Через обстріли окупантів у Київському районі Харкова сталася масштабна пожежа